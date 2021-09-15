يسرا تكشف سر عدم ارتدائها فستان زفاف وشيرين رضا تتحدث عن مشكلة المعازيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمتان يسرا وشيرين رضا العديد من الأسرار والذكريات في في حلقة من برنامج “بصراحة مع” الذي يعرض عبر قناة “إم بي سي” ومنصة “شاهد”، وهو البرنامج الذي تقوم فكرته على وجود نجمين يتبادلان دور الضيف والمذيع.

وحكت يسرا تجربتها مع فستان الزفاف وأحلامها خلال فترة الطفولة بالزواج وفارس الأحلام.

وقالت إنها كانت تحلم دوما بالفستان الأبيض المرصع باللؤلؤ بل كانت ترسمه دوما أثناء الحصص في مدرستها مشيرة إلى أنها لم ترتديه عند زواجها.

وكشفت سبب عدم ارتدائها فستان الزفاف إلى أن طريقة زواجها كانت مختلفة لافتة إلى أنها لم تفكر في إقامة حفل زفاف لأن تنفيذ الفكرة مرهق للغاية.

وأضافت: “الحكاية تعب جدًا تعب جامد جدًا.. تلبسي وتروحي وتعملي وتعزمي ناس كتير جدًا، بركة إني أنا مالبستش.. مابحبش فساتين الفرح دلوقتي.. لكن أحب أتفرج عليها وأشوفها”.

وقالت شيرين رضا: “المعازيم يتريقوا على العريس والعروسة، ويتريقوا على الفرح والديكور، ويتريقوا على كل حاجة”.

وأضافت إنها لم تتخيل نفسها وهي ترتدي فستان زفاف حتى في طفولتها.

كما تحدثت يسرا وشرين رضا عن والد الاخيرة الفنان محمود رضا، وكيف كان إسطورة في عمله.

وتذكرت شيرين رضا عندما صبغت شعرها بألوان مختلفة فطُردت من المدرسة، أما يسرا فتتحدث عن عقاب قصّ الشعر.