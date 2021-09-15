بعد “حرب غير شريفة”.. حسين فهمي يعلن إغلاق حساباته على السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في واقعة أغرب من الخيال، فشل النجم حسين فهمي في الاحتفاظ بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أو توثيقها بعدما تعرض لبلاغات من “حسابات موثقة” تنتحل اسمه وتستفيد من تاريخه ونجوميته، ووصف حسين ما حدث له بالحرب “غير الشريفة”.

حسين فهمي بث ثاني مقطع فيديو له لإعلان إغلاق حسابه الرسمي الأول على إنستقرام، مشيرا إلى تعرضه لحرب الكترونية غير شريفة، تم على إثرها غلق حساباته الرسمية على إنستقرام والفيس بوك، بسبب حسابات غير رسمية أبلغت عن حساباته بهدف التربح من اسمه.

وأضاف حسين فهمي: أصدقائي الأعزاء، ده تانى فيديو بسجله لأن الحساب الأول على إنستقرام اتقفل، بسبب حرب غير شريفة من ناس بتتربح من ورا أسمي بحسابات مزورة، قدمت أكتر من بلاغ في حساباتي الأصلية، وصفحة الفيس بوك تم إغلاقها، أرجوكوا تتأكدوا من حساباتي الرسمية من خلال موقعي الرسمي.

يذكر أن حسين فهمي دشن حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي شهر أغسطس الماضي ووصف القرار وقتها ب “الصعب”، وأشار إلى أن أقدم على هذه الخطوة لمواجهة مئات الحسابات التي تنتحل شخصيته وتنشر شائعات عنه أو تصريحات على لسانه عن أسرار نجوم الفن في عصره الذهبي غير حقيقية، وبث فهمي مقطع فيديو لتأكيد أن الحسابات الجديدة تحت سيطرته بالفعل لافتا إلى أنه يسعى لتوثيقها بالعلامة الزرقاء في أقرب وقت.

حسين سبق وأكد ابتعاده عن السوشيال ميديا هربا من أزماتها مفضلا التواجد في العالم الحقيقي كما يقول، ولكنه أكد عبر الفيديو، أنه قرر خوض تجربة التواجد في هذا العالم الافتراضي وتحمل أزماته، من أجل التواصل مع الجمهور خلال الفترة المقبلة، من خلال إنشاء حسابات خاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها تيك توك، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع جمهوره ويحكي لهم كل ما يخصه، كما يتحدث عن ذكرياته سواء في الفن أو التاريخ.

وأوضح حسين فهمي، أنه ينضم لعالم السوشيال ميديا، بسبب تداول معلومات غير صحيحة عنه من خلال حسابات غير موثقة، واستغلال البعض لاسمه وإنشاء جروبات وهمية.

أشار حسين فهمي إلى أنه كان يعتبر أن السوشيال ميديا عالم افتراضي، لكنه قرر أن يتحمل مساوئها واضاف: هدخل السوشيال ميديا بكل ما فيها من حسنات وسيئات، واستحمل ما دام قعدت فترة طويلة بعيد وهقرب وهتحمل.

وواصل عبر حسابه بموقع إنستقرام: لدي ذكريات وقصص كثيرة، هحكي فيها معاكم، وأي معلومة هقولها لكم عنها بمنتهى الصراحة والصدق، وهحكي لكم تفكيري كان إيه عن السوشيال ميديا واتغير إزاي، وهنتواصل معاكم بشكل مستمر، وأي حاجة جديدة هبلغ بها هنا، وعندي أفكار كتير عاوز أطرحها على حضراتكم، أرجو إنها تعجبكم.