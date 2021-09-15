هند البلوشي تثير الجدل حول عودتها إلى علي يوسف.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادة تثير الفنانة الكويتية، هند البلوشي، حالة من الجدل من خلال منشوراتها، التي تقوم بنشرها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. ودائماً تحمل كلمات هند البلوشي في طياتها العديد من الرسائل الغامضة، التي يسعى الجمهور لتفسيرها، وفقاً للمقدمات السابقة التي ترتبط بالفنانة الكويتية.

ومؤخراً، نشرت هند صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وهي تداعب كلبها، وعلقت عليها قائلة: “سيعود الوفي إلى صاحبه مهما ابتعد”، قبل حديثها في منشور آخر عن الوفاء أيضاً.

وتسببت كلمات الفنانة الكويتية في حالة من الجدل بين جمهورها، حيث اجتهد المتابعون في تفسير منشور هند البلوشي، وإن كانت أغلب التوقعات صبت في نقطة الفنان العراقي علي يوسف، الذي ارتبط بأزمة شهيرة مع الفنانة الكويتية، التي أعلنت ارتباطها به قبل أن يخرج هو وينفي هذه الأمور.

وانهالت تعليقات المتابعين على منشور هند البلوشي، حيث قالت متابعة: “قصدج علي چلب”، وأضافت أخرى: “ما يرجع وداعتج”، وأضافت ثالثة: “صراحه كنتو كثير لابقين لبعض انتِ وعلي يوسف”، وقال متابع: “أكيد قصدك علي يوسف.. هو في إمكانية إنكوا ترجعوا لبعض ولا إيه؟.. الأفضل تغلقي هذا الموضوع وتركزي على ما هو قادم أفضل”.

وفي منشور سابق، تحدثت الفنانة الكويتية عن الصدق في العلاقات، حيث قالت: “حين تكون صادق مع من يشاركك حياتك ستجده يشبهك حتى بتصرفاتك”، وهو ما ربطه الجمهور أيضاً بعلي يوسف.

كما استعانت الفنانة الكويتية، في وقت سابق أيضاً، بكلبها للحديث عن قضية الوفاء، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على “إنستغرام”، وهي تدلل كلبها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “لا تبحث عن الوفاء عند جنس بشر، في زمن بات فيه الوفاء عند الكلاب يقتصر”.

وربط العديد من المتابعين حديث هند البلوشي عن الوفاء بأزمتها مع الفنان العراقي علي يوسف، الذي أنكر زواجهما في وقت سابق، وخرج في بث مباشر، وأعلن طلاقه لها بـ”الثلاثة”، حيث قالت متابعة: “تقصد علي”، وأضاف متابع: “شلون ضحك عليج علي يوسف”، وعلقت متابعة: “تقصدين لولو أكيد”، واتفقت معها متابعة رابعة، حيث قالت لها: “بهذا الزمن ماكو وفاء عند البشر احسنتي الكلام”.