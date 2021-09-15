في أول ظهور بعد مرضها.. فيفي عبده ترفض ذكر اسم والدتها لسبب غريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية، فيفي عبده، جمهورها المتابع لحسابها في موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو تضمن برومو من مقابلتها التلفزيونية عبر برنامج “السيرة”، الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، المقرر عرضه نهاية الأسبوع الجاري.

وتضمن البرومو رفض فيفي عبده تماماً ذكر اسم والدتها، سواء في الحلقة، أو في أي وقت مضى من حياتها الفنية، وفي مقابلاتها الكثيرة سابقاً، معلنة عن سبب غريب وراء رفضها هذا الأمر.

وقالت الكيلاني: “رافضة تذكري اسم والدتك ليه”، لترد فيفي عبده قائلة: “عشان محدش يعملي عمل”، لتبدأ وصلة من الضحك المتبادل بين الثنائي بسبب هذا التصرف.

ويبدو أن تلك المقابلة ستكون قوية، إذ تضمنت الكثير من التصريحات المشوقة التي يرغب الجمهور في معرفة تفاصيلها، من بينها أن عبدالحليم حافظ كان السبب وراء طلاق فيفي عبده، موضحة أن “خالها” طردها من منزلها.

وتابعت عبده، لتجيب عن زيجاتها العرفية، بعدما طلبت منها الكيلاني ذكر العدد، بينما قالت فيفي إن الشدة في التربية كانت طريق والديها في التعامل معها، لترد عليها وفاء قائلة: “الكرباج بيربي”.وشوقت فيفي عبده الجمهور لمعرفة ما قصدت عندما صرحت قائلة: “هي الناس كده وحشة”، كما تمنت من الله أن يمنحها مزيداً من العمر مع الصحة الجيدة.

وبعد نشر فيفي عبده المقطع، علقت وفاء الكيلاني بإيموجي به مجموعة من القلوب، وكذلك علقت الفنانة روجينا، فيما تفاعل الفنانون بوسي ورانيا فريد شوقي وأيمن عبدالسلام وإنجي خطاب، وغيرهم.

وفي شهر أبريل الماضي، تعرضت فيفي عبده لسوء في حالتها الصحية، ما تسبب في نقلها إلى المستشفى وتحضيرها لإجراء عملية جراحية، قالت إنها بسبب حصولها على “حقنة” عن طريق الخطأ.

وطالبت فيفي عبده، حينها، جمهورها بالدعاء لها، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع “إنستغرام”، ووجهت رسالة للشخص الذي أعطاها “حقنة” بالخطأ، قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتابعت فيفي عبده أن الجراحة ستستغرق ساعتين داخل غرفة العمليات، مبينة أن نقلها للمستشفى هذه المرة حقيقة، وليس شائعة كما كان يقول البعض في مرات سابقة.