شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان جرش 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد سلطان الطرب جورج وسوف، لإحياء ليلة غنائية ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 35، بدولة الأردن، والتي تنطلق فعالياته من 22 سبتمبر الى 2 من شهر أكتوبر المقبل، ويحيى جورج وسوق حفله في ثالث ليالى المهرجان وتحديدا يوم الجمعة الموافق 24 من شهر سبتمبر المقبل.

واحتفل سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا، بحفل زفاف ابنه جونيوروسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء، على فتاة من خارج الوسط الفني، وقدم جورج وسوف أغنية بمشاركة الفنان زياد برجى احتفالا بزفاف نجله.

وكان آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.