شكرا لقرائتكم خبر عن 166 مليون دولار إيرادات فيلم The Suicide Squad منذ طرحه 6 أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأكشن والإثارةThe Suicide Squad ، بـ حوالى 3 مليون دولار في خلال الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 165 مليونًا و 270 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، حيث وصل دور العرض المختلفة حول العالم فى يوم 6 أغسطس الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم The Suicide Squad بين 55 مليونًا و 270 ألف دولار بـ شباك التذاكرالأمريكي، و 110 مليونًا دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ووفقًا لتقريرنشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد نجح في حصد إيرادات جيدة بعد تصنيفه للكبار فقط، ليقلل نسب الإيرادات التي كان من المرجح ان تتخطي 30 مليون دولار محليًا في الافتتاحية الأولى.

فيلم The Suicide Squad، من بطولة مارجو روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

ويدور فيلم The Suicide Squad حول انضمام Superillains Harley Quinn و Bloodsport و Peacemaker ومجموعة من المساجين من سجن Belle Reve إلى فرقة Task Force X فائقة السرية، حيث يتم إنزالهم في جزيرة Corto Maltese النائية والمليئة بالأعداء للتخلص منهم.