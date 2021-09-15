شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يشارك فى بطولة حدوتة "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان إسلام جمال في بطولة حدوتة " بدون ضمان" وهى إحدى حواديت مسلسل "إلا أنا" الذى يدور في إطار اجتماعى، ويشارك في بطولة الحدوتة بجانب إسلام كل من هنادى مهنى وهاجر أحمد، بالإضافة إلى الفنان الكبير أحمد بدير، والحدوتة إخراج ياسمين أحمد كامل.

وبدأت مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل، تصوير الحدوتة منذ أيام، حيث جمعت المشاهد الأولى كل من هنادى مهنى، وعدد من الفنانين، ولحق اسلام جمال بفريق العمل مؤخراً نظراً لانشغاله بتصوير دوره في فيلم "السرب" مع النجوم أحمد السقا، ومحمود عبد المغنى، ودياب، ونيللى كريم، وعدد من النجوم، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن الفنان إسلام جمال، يشارك فى حدوتة "عائلة جيجي" من مسلسل "ورا كل باب"، على قناة الحياة، ويشارك في بطولة المسلسل هدى الأتربى، هند عبد الحليم، نادين، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الممثلين، تأليف محمد الشواف، إخراج منال الصيفى.