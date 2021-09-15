ميس حمدان بـ"جمبسوت" أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الأردنية ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت "ميس" الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية "جمبسوت" أسود، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر أن الفنانة ميس حمدان، طرحت مؤخرا أغنية "صح صح"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.