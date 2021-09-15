شاهد.. نجم “اراب ايدول” يثير الجدل بدفاعه عن المثليين!.. وماذا قال عن المساكنة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:39 صباحاً - تحدّث نجم “أراب أيدول” الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين عن برامج المواهب خلال مقابلته مع الإعلامي اللبناني رودولف هلال في برنامج المواجهة.

وأشار شاهين إلى أنّ التصويت في برامج المواهب والهواة ليس مفبركًا، لافتًا أنّ القناة المنتجة لم تكن ستبقيه في البرنامج إذا لم يكن يحصد عددًا كبيرًا من أصوات الجماهير.

ونفى يعقوب كلّ الأخبار التي انتشرت عن أنّ سبب نجاحه في برنامج “أراب أيدول” هو خطّة من القناة وشركة الانتاج لكسب الجمهور الفلسطيني المنتشر حول العالم لحضور حفلاته، مؤكدًا أنّ الفلسطينيين هم جزء من الجمهور الذين يتواجد في حفلاته وليس كلّه.

من جهةٍ أخرى، دافع الفنان الفلسطيني عن المثلية الجنسية قائلًا إنّه من الأشخاص الذين يتقبّلون المثليين طالما لا يتعرضون له ويحترمونه، مشيراً إلى أنّه يتعامل مع الشخص كإنسان فقط، بغضّ النظر عن ميوله.

غير ان يعقوب شاهين، أبدى رفضه للمساكنة مبررا ذلك بالقول “في قيم وفي دين بالموضوع” مؤكدا على وجود “علاقة قوية تربطه بالله”.