ابنة نوال الزغبي تثير الجدل بوشم كبير على جسدها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:39 صباحاً - أثارت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تداول صورة لها من احدث منشوراتها على صفحتها الخاصة.

وإنتبه المتابعون الى أنها وضعت وشم يغطي ذراعها باللون الاخضر وبحجم كبير،

وانقسم المعلقون بين من أحب هذه الخطوة وأشاد بها ومن لم يحب أبدا الوشم وفضل لو انها حصلت على وشم أصغر لكي تتمكن من تخبئته في حال ملّت من شكله.

الجدير ذكره أن إبنة نوال الزغبي درست تصميم الأزياء وهي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتناول أبرز الصيحات من خلال منشوراتها.