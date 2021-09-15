شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مشهورة تستمع بمياه البحر وإجازة الصيف خلال طفولتها.. اعرف مين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن صور لها بالأبيض والأسود خلال فترة طفولتها، وهى تستمتع بالسباحة فى مياه البحر وتقضى إجازة الصيف مع أسرتها فى الإسكندرية، حيث نشرت صورها وهى طفلة عبر حسابها على انستجرام، وأعربت فيها عن حبها للبحر ووصوفت نفسها بـ"لولو هانم".



ليلى عز العرب

من ناحية أخرى، تجسد الفنانة ليلى عز العرب، دور والدة دينا الشربينى فى أحداث فيلم "حامل اللقب" للفنان هشام ماجد ومحمد سلام، ومن المقرر أن ينطلق التصوير فى أغسطس المقبل، حيث تجمع قصة حب بين دينا الشربينى وهشام ماجد فى إطار من الفانتازيا، والعمل من إخراج هشام فتحى وتأليف إيهاب بليبل.



ليلى فى مياه بحر الإسكندرية

كما تشارك الفنانة ليل عز العرب فى مسلسل "السيدة زينب"، من بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ميمى جمال، حسام داغر، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصاً فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.



ليلى عز العرب

وكانت آخر أعمال ليلى عز العرب، مسرحية أبو العربى التى تجسد فيها شخصية تدعى نعيمة خالة أبو العربى، وهى الشخصية التى يقدمها هانى رمزى، وعن العمل معه، قالت ليلى عز العرب: "تشرفت بالعمل معه، وأنا بطبيعتى أميل لتقديم الأعمال الكوميدية، لذلك وافقت على العمل الذى يحمل العديد من المفاجآت".



