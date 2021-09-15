شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس: وقوفى أمام يحيى الفخرانى أكبر شرف وياسر جلال بعتبره أبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة الشابة رنا رئيس هذه الأيام فى حالة انتعاشة فنية، خاصة بعد النجاح الذى حققته خلال موسم رمضان الماضى، بعد مشاركتها فى مسلسلى "ضل راجل"مع النجم ياسر جلال، و"نجيب زاهى زركش"، مع النجم الكبير يحيى الفخرانى.

وقالت الفنانة رنا رئيس لـ"الخليج 365"، "أنا بعتبر نفسى محظوظة جدا، وربنا ساندنى فى أعمالى الفنية التى شاركت فيها، وخاصة باختيارى للتعاون مع الدكتور يحيى الفخرانى فى مسلسل "نجيب زاهى زركش"، وكنت بعتبر مجرد وقوفى أمامه فخر ليس بعده فخر ووسام على صدرى، وأتعلمت منه كتير.

وأضافت رئيس فى تصريحاتها، أنها تعتبر الفنان ياسر جلال والدها لكم الحنية التى يتعامل بها معها، وأنها استفادت منه كثيرا أثناء مشاركتها معه فى مسلسل "ضل راجل".

وأعربت رنا عن سعادتها بتكريمها من مهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ 12، موضحة أنها مسئولية جديدة تلقى على عاتقها، وفى نهاية تصريحاتها قالت:"لابد أن أوجه الشكر لأمى التى اعتبرها هي هيرو حياتى، ولولا مساندتها لى لما وصلت إلى ما وصلت إليه حاليا".

وتنشغل رنا رئيس حاليا بتصوير مشاهدها فى مسلسل "موضوع عائلى"، الذى يتولى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم ماجد الكدوانى وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا وياسمين رئيس، والمسلسل 10 حلقات من إخراج أحمد الجندى، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى وسامح جمال، والمسلسل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، وبه خلطة لايت كوميدى، وتدور أحداثه فى إطار الـ10 حلقات.