شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق حسابات حسين فهمى الرسمية.. ويعلق: حرب غير شريفة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حسين فهمى تعرضه لحرب إلكترونية وصفها بأنها غير شريفة، تم على إثرها غلق حساباته الرسمية على إنستجرام وفيس بوك، بسبب حسابات غير رسمية أبلغت عن حساباته بهدف التربح من اسمه.

وقال حسين فهمى فى فيديو بثه عبر حسابه الجديد على إنستجرام: "أصدقائى الأعزاء، ده تانى فيديو بسجله لأن الحساب الأول على إنستجرام اتقفل، بسبب حرب غير شريفة من ناس بتتربح من ورا اسمى بحسابات مزورة، قدمت أكتر من بلاغ فى حساباتى الأصلية، وصفحة الفيس بوك تم إغلاقها، أرجوكوا تتأكدوا من حساباتى الرسمية من خلال موقعى الرسمى".

كان النجم الكبير حسين فهمي قد أعلن اقتحامه عالم السوشيال ميديا بتدشين صفحات خاصة به تحمل اسمه على كل المواقع، وذلك من خلال نشر فيديوله عبر حسابه بموقع "انستجرام"، يؤكد به دخوله هذا العالم بسبب استغلال اسمه بطريقة خاطئة، كاشفا عن حساباته على كل المواقع.

وقال حسين فهمي في الفيديو: "أنا كنت طول عمري بعيد عن السوشيال ميديا وكنت بعتبر دا عالم افتراضي بعيد عننا وإنه عالم مش واقعي لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة اكتشفت إن فيه ناس كتير بتتكلم باسمي وبتقول معلومات غلط".