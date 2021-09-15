شكرا لقرائتكم خبر عن من البحر لليخت.. كواليس آخر جلستى تصوير لنادية الجندى تظهر شبابها "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تسعى النجمة نادية الجندى، التأكيد على مقولة إن العمر مجرد رقم وأن السن طاقة مش رقم فى البطاقة، وأن الأهم هو الاستمتاع بكل لحظة فى حياتها، مهما كان عمرها.

وفى الآونة الأخيرة، خضعن النجمة الكبيرة، لعدد من جلسات التصوير، خلال قضاءها إجازة الصيف أمام البحر وفى إحدى الشواطئ الساحلية، لتظهر بكامل أنوثتها.



نادية الجندى

ونشرت نادية، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو أظهر كواليس آخر جلستى تصوير خضعت لها بعدسة المصور محمود رؤوف، حيث ظهرت فى جلسة مرتدية شورت جينز وبلوزة بيضاء، بينما ظهرت فى الأخرى بفستان مزركش وبألوان صيفية، على متن أحد اليخوت وسط مياه البحر.



نادية الجندي

وكانت النجمة نادية الجندى، كشفت مؤخرًا فى تصريحات خاصة لـ"تلفزيون الخليج 365" عن سر رشاقتها بعد ظهورها الأخير، قائلة: "الفنان لازم يبقى ملتزم وقدام جمهوره قدوة".



النجمة نادية الجندى

وأضافت نادية: "حب الجمهور إكسير الحياة، وأهم شيء فى حياتى وبيدينى الطاقة الإيجابية وسعر سعادتى، وخصوصًا إنى بتعب فى شغلى وبلتزم أكون فى كامل لياقتى، وخصوصا إنى بعمل أدوار صعبة وأكشن وفيها مجهود وعنف، ومش أدوار عادية وبحتاج لياقة بدنية عالية".