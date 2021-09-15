شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ساخرا: برشلونة هيعمل أقوى ريمونتادا على بايرن وهيخسروا 8/0 فى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر النجم محمد هنيدى، من هزيمة برشلونة على أرضه ووسط جماهيره أمام بايرن ميونخ الألمانى، بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن الفريق الكتالونى سيفعل الريمونتادا ويخسر من 8/0 من العملاق البافارى فى مباراة العودة.

وقال هنيدى، عبر حسابه على تويتر: "توقعاتى الشخصية إن برشلونة هيعمل أقوى ريمونتادا على البايرن فى العودة وهيخسروا 8/0".



هنيدى

وحقق فريق بايرن ميونخ الألماني، فوزا كبيرا على مضيفه برشلونة الإسبانى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بمسابقة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021 / 2022.

أحرز توماس مولر، هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ فى الدقيقة 34 من زمن المباراة، وأضاف النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى الهدف الثانى للعملاق البافارى فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، ثم اختتم مهاجم البايرن ثلاثية بايرن ميونخ فى الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعدما حصد أول 3 نقاط فى مشواره بالموسم الجديد من دورى أبطال أوروبا، فيما تذيل برشلونة الترتيب بدون أى رصيد من النقاط، بينما احتل فريق بنفيكا ودينامو كييف المركزين الثانى والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما عقب تعادلهما سلبيا فى نفس التوقيت.