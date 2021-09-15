راندا البحيري دون مكياج وسلمى أبو ضيف بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رولا سعد

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، من أحدث ظهور لها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة"سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة"سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس صيفية.

محمد عطية

نشر الفنان محمد عطية صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يقود "دراجة" من أمام البحر,

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.