ديانا كرزون تحتفل بعيد زواجها الأول (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة الأردنية ديانا كرزون بعيد زواجها الأول من معاذ العمري، الذي يوافق ١٤ سبتمبر.

ونشرت "ديانا" صورة من حفل زفافها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"عيد زواج سعيد، مثل اليوم من سنة صرنا لبعض".

وأضافت : "سنة مرت سريعة سنة كلها احترام وحب وزاد خوفك علي وحبك أول ما خبرتك إني حامل إحساس لا يوصف كمية الحب والمشاعر يلي كانت بهذي اللحظة كبيرة، دموعنا دموع فرح واجتنا سلمى يلي كملت هالحب، الله لا يحرمني منك ويخليلي ياك انت وسلمى ونضل لبعض طول العمر".

كانت الفنانة ديانا كرزون، أعلنت عن حملها من خلال كليبها الغنائي الذي طرحته في فبراير الماضي، وحمل اسم "هو مين"، وظهر في آخر الفيديو صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل.