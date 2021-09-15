بنتيجة (3-0).. برشلونة من دون ميسي يسقط أمام بايرن ميونيخ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

مني برشلونة الإسباني، الثلاثاء، بهزيمة قاسية بثلاثية نظيفة على ملعبه “كامب نو” أمام بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وتظهر النتيجة العريضة حظوظ برشلونة في البطولة الأوروبية هذا العام، والتي يسعى لاستعادتها بعد غياب 7 أعوام منذ آخر لقب توج به الفريق الكتالوني عام 2015، لكن المهمة لن تكون سهلة على الأرجح بعد فقدان ميسي.

وافتتح المخضرم توماس مولر التسجيل للضيوف في الدقيقة 34 من تسديدة غيرت اتجاهها لتسكن شباك أصحاب الأرض.

ثم أضاف المهاجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 56 و85 من الشوط الثاني لتكتمل الثلاثية.