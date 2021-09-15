ابن أصالة يكشف مكان زفاف شقيقته شام الذهبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة عن استعداده لافتتاح مشروع سياحي خاص به في القاهرة.

وأوضح خالد الذهبي في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي» أنّ فِكرة المكان ملك شريكه الذي يمتلك مشروعاً مماثلاً في لبنان

وأضاف أنّه دَرَسَ الإخراج والتمثيل في الجامعة، لكِنّ مَشروعه الجديد دَفَعَه للعودة إلى الدراسة مرة أخرى وتَخصّص في الضيافة وفي مجال السياحة والفندقة.

وأكّد خالد الذهبي أنّ والدته أصالة تسانده في مشروعه السياحي، وزارته وأبدت إعجابها بالأجواء، مشيراً إلى أنّه يسعى للتعاون معها هي وفنانين آخرين لإحياء فعاليات فنية بالمكان.

وأفصح خالد الذهبي بمكان حفل زفاف شَقيقَتُه، حيث قال إنّ مشروعه السياحي الجديد سوف يشهد قريباً حفل زفاف شقيقته شام الذهبي التي زارت المكان وأبدت إعجابها به.

وأضاف خالد الذهبي أن عمله بالسياحة لن يمنعه عن مواصلة حلمه في التمثيل، مؤكداً أنه يرغب في الوقوف أمام عدد من النجوم مثل أحمد عز، كريم عبد العزيز، دينا الشربيني وأحمد داود، إلى جانب حلم التمثيل مع عادل إمام.