كايلي جينير تعلن سبب عدم حضورها لحدثMet Gala 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام قليلة من ظهورها في حدث أسبوع نيويورك للموضة، أعلنت نجمة المسلسل التليفزيوني الواقعي Keeping up with the Kardashians “كايلي جينر” عدم حضورها حدث الموضة المرصع بالنجوم مت جالا Met Gala 2021 في متحف نيويورك متروبوليتان للفنون على الرغم من تلقيها دعوة للحضور، لكنها لم تشرح السبب.

وقد أكدت “كايلي”، 24 عامًا، هذه الأخبار من خلال مشاركتها قصص إنستغرام الخاصة بها بلقطات من ظهورها السابق في Met Gala. وأضافت: “أنا حزينة للغاية لأنني لم أستطع الحضور هذا العام. لا أطيق الانتظار لرؤية كل الإطلالات.”

وكشفت مصادر بموقع The sun، أن سبب عدم حضرور “كايلي” للحدث، هو دعمها لأختها “كلوي” التي لم توجَّه لها الدعوة لحضور الاحتفال الساحر، إذ يُقال أنها تُعتبر من قائمة النجوم C، والذي يعني عدم شهرتها بدرجة كافية لحضور الحدث بالإضافة إلى عدم قدرتها على التنافس مع نجوم السنيما والموسيقى.

وعلى الرغم من ذلك، فلم تمانع “كلوي” من إظهار دعمها لإخوتها اللاتي وصلن إلى الحدث في السنوات السابقة، حيث غردت خلال حفل Met Gala الأخير في عام 2019: “لا يمكنني أن أتغلب على مدى روعة مظهر أخواتي الليلة! أنا أحلم بهن!”

وعلى الوجه الآخر، فإن النجمة “كيم كارديشيان”، “كيندال جينر” ووالدتهما “كريس جينر” ظهرن جميعًا في حدث Met Gala بنيويورك.

انضمت “كيم كارديشيان” إلى مشاهير آخرين عندما ظهرت على السجادة الحمراء في زي أسود بالكامل، ابتكره “ديمنا جفاساليا” المدير الإبداعي لبيت الأزياء Balenciaga.

غطى الزي الفريد، الذي تضمن قطارًا طويلًا، “كيم” من رأسها إلى قدميها، مع ارتداء قفازات سوداء أيضًا.

وأكملت “كارديشيان”، المعروفة بمظهرها الأيقوني في Met Gala، إطلالتها، بتسريحة شعرها ذيل حصان طويل مرتفع، يمكن رؤيته يمتد من ثقب في الجزء الخلفي من غطاء وجهها.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها “كارديشيان” في مثل هذا المظهر، فقد ارتدت بدلة مماثلة من Balenciaga أثناء حضورها لحدث استماع Donda لـ”كاني ويست”، وأيضًا أخرى جلدية خلال أسبوع الموضة في نيويورك Newyork Fashion Week الذي اختتم فاعليته في 12 سبتمبر.