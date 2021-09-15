حسن الرداد يدعو لزوجته إيمي سمير غانم: ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان حسن الرداد، المحاولة الأولى لإعادة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، إلى حياتها الطبيعية والتخلص تدريجيا من أحزانها بعد فقدانها والدها الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أن حب الناس للراحلين قد يكون مبررا للصبر ومفتاحا لعودة الضحكة الحلوة لإيمي.

حسن الرداد، نشر عدة صورة له برفقة زوجته إيمي سمير غانم عبر حسابه بموقع إنستقرام وعلق عليها برسالة طويلة موجهة إليها قائلا: مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس.

وأضاف حسن الرداد، قائلاً: إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا وترجعى لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة فى مصر كلها.

مبادرة الرداد وجدت تجاوبا واسعا من نجوم الفن، فأيدته النجمة التونسية لطيفة بتعليق قالت فيه: ايوه يا ايمى يا حبيبة قلبى مالناش غير الدعاء والصلاه على ارواحهم ربنا يقويكى وترجعى لجمهورك الى بيحبك وبيحبهم وانا منهم.

وقالت كنده علوش: يااارب يقويها ويصبرها حبيبتي ايمي ويخليك ليها وجنبها على طول

وعلقت شيماء سيف قائلة: اللهم امين يا رب يسعد قلبكم يا رب، وأضافت الفنانة بسمة: ربنا يخليكم لبعض ويجعلكم سَنَد وظهر لبعض العمر كله، وتضامن أيضا النجوم دارين حداد وملك أحمد زاهر وإيمي طلعت زكريا، ورنا سماحة، والنجمة عائشة بن أحمد.

ذكر أن إيمي لا زالت مستمرة في كتابة الرسائل الحزينة لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، ونشرت منذ أيام صورة لوالديها تمت معالجتها بتطبيق جديد وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بـموقع إنستقرام برسالة مؤثرة قالت فيها: يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، إنتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما أشوفكوا تانى وأفضل برضه تحت رجليكم.

وتابعت إيمي في رسالتها قائلة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.. الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكوا، بحبكم للأبد.

وسبق أن عبرت إيمي عن افتقادها لوالديها الراحلين منذ أيام، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي بـموقع إنستقرام، وكتبت في تعليقها على الصورة التي جمعتها مع والديها وشقيقتها دنيا سمير غانم: عدم وجودكم في حياتي محسسنى برعب، عدم أمان غير عادى، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله. الحمد لله.. الحمد لله.