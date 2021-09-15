أحمد عز يعود بمسرحية “علاء الدين” للعروض الجماهيرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المخرج مجدي الهواري، بالتعاون مع شركة كايرو شو، عودة مسرحية علاء الدين للنجم أحمد عز مرة أخرى للعروض الجماهيرية، على مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر (جنوب محافظة الجيزة) «موفنبيك».

ونَشَرَ الهَوّاري عَبر صَفحِتَه الرسمية على «فيسبوك» تفاصيل الحجز ومكان عرض المسرحية مرة أخرى، بدءاً من الخميس القادم.

وأشار مجدي الهواري مخرج العرض والشريك المؤسس لكايرو شو إلى أنّ عَودة العروض جاءت استجابة لرغبة الجماهير بعد النجاح الساحق الذي حققته المسرحية منذ انطلاقها العام الماضي خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ثم الإقبال الجماهيري منقطع النظير خلال فترة عرضها في مصر الشهور الماضية.

مسرحية «علاء الدين» إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، كريم عفيفي (قفة)، محمد جمعة (فرعون).