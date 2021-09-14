نحافة داود الشريان تثير قلق جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت صورة للاعلامي السعودي داود الشريان في أحدث ظهور له برفقة الممثل ناصر القصبي، خلال مشاركتهما في احتفال محطة “ام بي سي”بعيدها الثلاثين في البرتغال.

وكان لافتاً التغيّر الكبير في شكل الشريان وانخفاض وزنه بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق المتابعين وخوفهم على صحته ودفعهم إلى الانغماس في تحليل أسباب انخفاض وزنه.

فقد ذكر بعضهم أنّ الشريان خضع أخيراً لعملية تصغير المعدة، مبرراً سبب نحافته، في حين ذكر آخرون أنّ الشريان يعاني من سرطان القولون، ليؤكد المتابعون أنّه شفي منه منذ سنوات.

وسبق أن تحدّث الشريان عن تجربته مع مرض سرطان القولون خلال العام 2000، وخضوعه لجراحة تمّ خلالها استئصال الجزء المتضرر من القولون، حيث أجبر على حمل كيساً ملصقاً على خاصرته لمدة 6 أشهر، قبل أن يتماثل جسده للشفاء بشكلٍ نهائي، مشيراً إلى تعرضه لصدمة نفسية شديدة عندما علم أن نتائج تحاليل السرطان تؤكد إصابته، ما جعله يضرب عن الطعام لمدة عشرة أيام.

يذكر أنّ الشريان يعرض له حالياً على شاشة “أم بي سي” برنامج “تحدي العائلات” في حلقات مصوّرة منذ أشهر، أي قبل انخفاض وزنه، مما يؤكد فرضية خضوعه لعملية تصغير المعدة.