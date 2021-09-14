هند صبري تستعين بالإمام الشافعي لتوجّه رسالة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة التونسية هند صبري حيرة متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعدما نشرت كلمات للإمام الشافعي اعتبرها البعض رسالة غامضة منها، لم توضح المقصود بها وهل تعبّر بها عن حالتها الشخصية.

هند نشرت صورة لها، مع الرسالة التي جاء فيها :”ولا حُزن يدوم وَلا سُرورٌ ولا بؤسٌ عليكَ ولا رخاءُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِسَاحَتِهِ الْمَنَايَا فلا أرضٌ تقيهِ ولا سماءُ وأرضُ الله واسعة، ولكن إذا نزلَ القضا ضاقَ الفضاءُ دَعِ الأَيَّامَ تَغْدِرُ كُلَّ حِينٍ فما يغني عن الموت الدواءُ”… الإمام الشافعي.

من ناحية أخرى، تواصل هند صبري تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد “البحث عن علا”، الذي تجسد فيه شخصية الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف ذاتها في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة.

واحتفلت هند أخيراً بنجاح أغنية “سقف الحلاوة” التي أطلقتها أخيراً للفنان أحمد الروبي في الاحتفال الذي أُقيم في الساحل الشمالي، وهي من غناء الفنان الروبي ومن كلماته وتلحينه وتوزيع علي فتح الله.