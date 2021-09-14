سهيلة بن لشهب تحاصرها الملايين مع “لايف ستايلز ستديوز”.. “مزحت معاه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أحدث أغنية “مزحت معاه” للفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب، من انتاج شركة “لايف ستايلز ستديوز” أصداءاً ايجابية بين الجمهور الجزائري والخليجي.

وحققت أغنية “مزحت معاه” ملايين المشاهدات على مواقع الإنترنت “يوتيوب” و”تيك توك”، حيث نشرت شركة “لايف ستايلز ستديوز” عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” جدولاً احصائياً كشفت من خلاله ما حققته الأغنية.

وحصدت أغنية “مزحت معاه” خلال خمسة أيام 600 ألف مشاهدة على اليوتيوب، بينما حقق هاشتاغ “مزحت معاه” أكثر من 3 مليون مشاهدة على “تيك توك”، كما حقق برومو “مزحت معاه” أكثر من نصف مليون مشاهدة على “تيك توك”.

الجدير ذكره أن أغنية “مزحت معاه” من كلمات هاني صارو والحان احمد مصطفى وتوزيع هاني ربيع، وكليب الأغنية من إخراج عادل سرحان.