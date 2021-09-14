“بسهرة جداً مميزة”.. سيف نبيل يضرب موعداً مع جمهور جرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم العراقي سيف نبيل للقاء جمهوره الأردني، ضمن فعاليات “مهرجان جرش” بدورته لصيف هذا العام، في حفل ضخم يحييه في الأوّل من شهر أكتوبر المقبل.

ونشر سيف نبيل بوستر الحفل على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلًا: “حبايبي الغاليين، موعدنا الجديد رح يكون في الاردن، وتحديدا في مهرجان جرش.. انا بانتظاركم يوم 1/10/2021 بسهرة جداً مميزة”.

ومن المتوقع أن يقدّم سيف نبيل أمام الجمهور باقة من أجمل أغنياته بالإضافة إلى أغنيته الجديدة “مااگـدر انسـاك” كلمات محمد الجبوري وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

الجدير ذكره أن أغنية “مااگـدر انسـاك” تتصدّر منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة الأغنيات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”.