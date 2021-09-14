شكرا لقرائتكم خبر عن من حفل mtv إلى الجولدن جلوب و Met Gala .. أغرب إطلالات الرابر ليل ناز إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد مغني الراب ليل ناز إكس، ارتداء الملابس الغريبة والظهور بإطلالات جريئة وصادمة، وجاءت أغربها ظهوره وكأنه حامل، من أجل الترويج لألبومه الجديد والذي يطرحه في 17 سبتمبر الجاري.

وظهر ليل ناز إكس في حفل ميت جالا Met Gala بإطلالة لافتة للإنظار بعد يوم واحد من ظهوره في حفل mtv إطلالة غريبة أيضا، إلي جانب ظهوره في أكثر من حدث فني بإطلالات لافته منها حفل الجولدن جلوب وغيرها.

وعاد حفل ميت جالا Met Gala إلى نيويورك بطريقة مذهلة، فجر اليوم الثلاثاء ، بعد توقف دام لمدة عام بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، وانطلق عشاق الموضة والنجوم بإطلالات جريئة وجميلة وبعضها غريب، حيث احتفلوا في دائرة الضوء على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان للفنون، وحضر العديد من النجوم علي رأسهم جينيفر لوبيز، وكيم كارداشيان ، وكيندال جينر ، وميجان فوكس، وبيلي إيليش.

وحسب ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت الأمسية في أمريكا مليئة بإطلالات الموضة المتنوعة، وشهد الحدث مجموعة قوية من المشاهير الجدد مثل الممثل تيموثي شالاميت، والموسيقي بيلي، والشاعرة أماندا جورمان، ونجمة التنس نعومي أوساكا.

كانت أبرز الإطلالات في حفل ميت جالا من نصيب تيموثي شالاميت، وتألق النجوم أثناء التقاط الصور على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان.

يستضيف الحفل كل من كيكي بالمر وإيلانا جليزر، واختير موضوع الحفل هذا العام للاحتفاء بالموضة الأمريكية، وتميل الملابس إلى الألوان الزاهية والزي الرسمي.