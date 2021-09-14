شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة "عائلة جيجى" يناقش التفكك الأسرى وهوس التريند من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقات الأولى من حكاية "عائلة جيجى"، من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، حيث يعرض فى الـ 9 مساء ويعاد فى الـ 4 صباحًا، والحدوتة هي الثانية من العمل بعد انتهاء عرض الأولى "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى وإخراج سميح النقاش، والتي عرضت في 5 حلقات على مدار الأسبوع الماضى.

وفى خلال الحلقة ظهرت عائلة جيجي وعلاقتهم سويا، حيث يعيشون في منزل واحد لكن كل واحد منهم في عالم منفصل بعيد عن الآخر، وذلك بسبب هوس "التريند" والركض وراء النجاح على مواقع التواصل الاجتماعي، يجتمعون فقط إذا كان عليهم تصوير فيديو جديد، أو إذا انقطع الإنترنت.

ويناقش المسلسل قضايا عديدة منها العلاقات القائمة على الاستغلال، ونجد فى الحلقة الثانية من المسلسل، الفنانة هدى الأتربى التى تظهر فى دور ملك" وهى خطيبة "يونس" إسلام جمال، كل ما يهمها تصوير إعلانات لنشرها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، دون النظر لأي شيء آخر من علاقات إنسانية، وتؤكد له أنها ارتبطت بأكثر من شخص واشترك جميعهم في كونهم مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.



عائلة جيجى

حدوتة "عائلة جيجى" بطولة نادين، اسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين الشباب وهى تأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفى وتدور الأحداث في اطار اجتماعى كوميديى.

يذكر أن صناع المسلسل انتهوا من تصوير الحدوتة الثالثة بعنوان "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية، وفيدرا، وميدو عادل، وعماد رشاد، ونور إيهاب، ورانيا ملاح، وهايدى رفعت وإخراج أحمد خالد أمين، ويتواصل تصوير الحدوتة الرابعة والتي تحمل اسم "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وايمى طلعت زكريا وإخراج إسماعيل فاروق.