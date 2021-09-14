زوجة أحمد هيبة لمصراوي: "عايزة حق جوزي وأولادي ونقيب الممثلين قالي ماتقلقيش من حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالبت "صباح" زوجة الفنان أحمد هيبة، بالقصاص لزوجها الذي رحل عن عالمنا مساء الإثنين في حادث سيارة.

وقالت في تصريح خاص لمصراوي: " جوزي كان راجع من مقابلة عمل، وبعد ما خرج من المقابلة ركب ميكروباص في الكرسي اللي قدام، وكلمني قالي أجيب إيه وأنا جاي، وبعدين الساعة 1 لقيت تليفون بيقولولي إن جوزي في المستشفى".

وتابعت: "سائق سيارة نقل كبيرة كان يسير عكس الاتجاه، فاصطدمت بالميكروباص الذي كان يستقله زوجي فأصبحت السيارة قطعة حديد، ووصل زوجي المستشفى وهو ميت، بعدما فر السائق هاربا".

وأضافت: "أطالب بالقصاص لزوجي الذي كان يسعى على لقمة عيشه بعد قلة فرص العمل، خاصة أننا كنا ننتظر طفلة ولدينا 3 أطفال أكبرهن 7 سنوات و5 سنوات و3 سنوات".

وأوضحت أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تواصل معها ووعدها أن النقابة لن تتخلى عنها وسيفعل كل ما بوسعه لأبناء "هيبة".

وكشفت أن الفنان الراحل لم يكن عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصاريح التمثيل من النقابة، ورغم ذلك أكد لها النقيب أنه لن يتخلى عن أسرة الفنان الراحل.

ورحل الفنان أحمد هيبة عن عالمنا مساء أمس عن عمر يناهز 48 عاما، وقدم خلال مسيرته عدد من الأعمال منها: "غش الزوجية، المركب، مافيا، الرجل الأبيض المتوسط" وغيرها