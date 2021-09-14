فن ومشاهير

وفاة محمد سرور مؤسس نقابة العاملين بالسينما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي اليوم الثلاثاء، محمد سرور مؤسس نقابة العاملين بالسينما.

وأعلن الخبر إبراهيم عمران مسؤول شئون الممثلين، ، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله الحاج محمد سرور اسطى فني إضاءة ومؤسس نقابة العاملين بالسينما".

وكان إبراهيم عمران قد أعلن اليوم كذلك وفاة الفنان أحمد هيبة، ونشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وعلق "عمران" على الصورة: "الله يرحمه الفنان أحمد هيبة كان طيب جدا ودايما يسعى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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