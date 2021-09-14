صابرين "كفيفة" في برومو حكاية "واحد في المية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المخرج أحمد شفيق برومو حكاية "واحد في المية" ضمن أحداث مسلسل "زي القمر".

ونشر "شفيق" البرومو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، البرومو الرسمي لحكاية واحد في المية، مستني رأيكم، دعواتكم معانا".

وظهرت الفنانة صابرين في البرومو وهي تجسد شخصية امرأة "كفيفة" ضمن أحداث العمل.

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" شهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة: إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.