زوجة أحمد هيبة لمصراوي: "كان زعلان من قلة الشغل وحس إنه مش هيشوف بنته اللي في بطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت "صباح" زوجة الفنان الراحل أحمد هيبة إن زوجها كان يشعر باقتراب أجله حينما خرج من منزله ليلة الحادث.

وأكدت "صباح" في تصريح خاص لمصراوي، إن زوجها خرج ليلة الحادث في مقابلة عمل، وفرح كثيرا خاصة أنه لم يعمل منذ سنوات.

وتابعت: "بعد ما خرج من المقابلة خرج وركب ميكروباص في الكرسي اللي قدام، وكلمني قالي أجيب إيه وأنا جاي، وبعدين الساعة 1 لقيت تليفون بيقولولي إن جوزي في المستشفى".

وأضافت: "ذهبت للمستشفى لأجده ميتا، وقد فر سائق السيارة النقل بعدما صدم الميكروباص الذي كان يستقله زوجي".

واستكملت: "كنا نعيش ظروف صعبة منذ فترة، وكان حزينا لقلة الأعمال المعروضة عليه، خاصة لأنه لم يشارك في أي عمل منذ سنوات، ولم يكن يمتهن مهنة أخرى غير الفن بعد تخرجه من المعهد، لهذا فرح كثيرا بعد استقباله مكالمة لمقابلة عمل"

وأوضحت أن زوجها كان يشعر باقتراب أجله لحظة خروجه لآخر مرة من المنزل، موضحة أنهم ينتظرون طفلة رابعة.

واختتمت حديثها قائلة: "عندنا 3 أولاد أكبرهم 7 سنين و5 سنين و3 سنين، وحامل في بنت رابعة ولما أحمد نزل لآخر مرة قالي أنا حاسس إني مش هشوف البنت اللي جاية دي، ادعيلي بالله عليكي".

ورحل الفنان أحمد هيبة عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 48 عاما، وقدم خلال مسيرته عدد من الأعمال منها: "غش الزوجية، المركب، مافيا، الرجل الأبيض المتوسط" وغيرها.