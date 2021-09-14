داوود حسين ينعى السفير الكويتي عادل حمد العيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان الكويتي داوود حسين، السفير الكويتي عادل حمد العيار، الذي توفي اليوم الثلاثاء.

ونشر داود حسين صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ورحل القلب الكبير، رحل صديق الجميع، رحل الدبلوماسي المحن، رحل الكريم الذي كان بيته مفتوحاً لأصدقائه، رحل البشوش ذو الخلق الجميل مع الكل، رحل عادل حمد العيار .. إلى جنات النعيم يا غالي .. الله يتغمد روحك الجنة مع الصديقين والابرار و الشهداء، انا لله وانا اليه راجعون .. الفاتحة لروحه الطاهرة يرحمكم الله".

من ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنان داود حسين مسلسل "بو طار"، بطولة إبراهيم الحربي، محمد العجيمي، عبير الجندي، محمد الحملي، ومن تأليف بندر السعيد، وإخراج يوسف المطر.