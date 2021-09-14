شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يجتمع مع عمرو يوسف فى "وعد إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان فتحى عبد الوهاب إلى أبطال مسلسل "وعد إبليس" بطولة النجم عمرو يوسف، المقرر عرضه نوفمبر المقبل ويضم المسلسل 6 حلقات.

مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات بطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى ومن إخراج البريطانى كولين تيج، أما مسلسل "بيبمو" يتكون من 8 حلقات، و بطولة أحمد مالك، ويجز، هدى المفتى، سينيتا خليفة ومن تأليف محمد عادل أديب وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدى.

يذكر أن عمرو يوسف قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "وعد إبليس" إخراج كولين تيج، ويعيده هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، بعد بطولة مسلسل "طايع" وكان مفترضا العودة بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" العام الماضى، وتوقف المشروع أيضا.