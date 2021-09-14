شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وإنجى المقدم وتارا عماد بطلات "بيت المعادى" فى 12 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد سلامة لـ"الخليج 365" إنه انتهى من تصوير نصف مشاهد مسلسل "بيت المعادى"، الذى تقوم ببطولته كل من الفنانات كندة علوش وإنجى المقدم وتارا عماد، مشيرا إلى أن المسلسل سيعرض على أحد المنصات الرقمية في 12 حلقة .

وأكد سلامة ، أنه اتفق مع صناع المسلسل على تغير اسم المسلسل إلى بيت المعادى"، بدلا من اسم "الستات بتعرف تقتل"، مشيرا إلى أن المسلسل مأخوذ من فورمات مسلسل أمريكى.

وفى السياق ذاته، كشف سلامة أن المسلسل ينقسم لى 3 قصص، ولكل قصة خط درامى مختلف، والقصة الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، والقصة الثانية إنجى المقدم وصبرى فواز، والقصة الثالثة تارا عماد وإنجى كيوان .

يذكر أن المخرج محمد سلامة قدم خلال السباق الرمضاني الماضى ، مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، محمد أحمد ماهر، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.