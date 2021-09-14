شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه "إتعلمت من الليالى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مصطفى كامل، ثامن أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "إتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة.

وطرح مؤخرا مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

وطرح قبلها أغنية "وجع قلبي" من ألبومه الجديد الذى يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت احمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند حيث قدمها بشكل جديد لجمهوره، وجاءت إشادات كثيرة على الأغنية من الجمهور ومنها بالتوفيق يانجم واستمر يافنان وأغنية حلوة أوي وما أحلاها وغيرها.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.