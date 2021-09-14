شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد وأحمد حاتم مرضى نفسيين وأشرف عبد الباقى يعالجهما فى "أنا وهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صور الفنانان أحمد حاتم وهنا الزاهد يوم في أحداث مسلسلهما الجديد "أنا وهى" الذى يدور في 8 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.



هنا الزاهد واحمد حاتم

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح وبطولة أحمد حاتمى، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، عارفة عبد الرسول وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال العامين الماضين، اذ قدما فيلم "قصة حب" في اطار رمانسى، مع المخرج عثمان أبو لبن وحقق نجاحاً لافتاً، وبعدها قدما فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد العام الماضى في اطار من الفانتازيا والكوميديا، كما اجتمعا في حكاية "لو كنت يوم انساك" من مسلسل حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.



احمد حاتم وهنا الزاهد

يذكر أن أحمد حاتم يصور حالياً فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل ويشارك في بطولته محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، نجلاء بدر، صابرين، تارا عماد، مصطفي درويش، كما ينتظر عرض فيلم "قمر 14" إخراج هادى الباجورى في مهرجان الجونة السينمائى بدورته الخامسة.

أما هنا الزاهد فظهرت مؤخراًَ فى حلقة مع الاعلامية منى الشاذلى من برنامج "معكم" على قناة cbc وظهرت معها والدتها السيدة شيرين المنزلاوى والمطرب محمد كيلانى، وتحدثت هنا عن العديد من الأمورالفنية والشخصية وعلاقتها بوالدتها وزوجها أحمد فهمى وكواليس معرفتها بمرض والدتها وكيفية مواجهة الأمر.