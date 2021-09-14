شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يشرف على أغنية من تقديم متسابقى برنامج "حلمك قرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم محمد محيى، فى لجنة تحكيم برنامج "حلمك قرب" لاكتشاف المواهب الغنائية، ويشاركه فى التحكيم المطربة مي فاروق والملحن مدين ومدير التصوير جلال الزكى.

ويشرف محيى برفقة لجنة التحكيم على أغنية من إنتاج متسابقى البرنامج بعنوان "حلمك قربلك" من كلمات الشاعر مصطفى مرسى، وألحان معتز أمين .

كان محيى قد كتب على حسابه على موقع "فيس بوك": سعيد جداً إني هكون موجود معاكم في أقوى برنامج مسابقات فني مصري ١٠٠ ٪ قريباً جدا، والأسعد أكتر وأكتر أنى مع زملائي وأصدقائي الغاليين مي فاروق و مدين وجلال الذكي ، انتظرونا قريباً في حلمك قرب".

من ناحية أخرى، طرح النجم محمد محيى أغنية "ورقة وقلم"، من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، مهندس صوت أمير محروس، من أحدث ألبوماته "بتاع زمان".

ألبوم "بتاع زمان" طرح منه حتى الآن 7 أغانى هى "أنتِ فى دمي"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى فهد، ماستر أمير محروس.

و"بعدنا"، وهى من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد. وأغنية " ما بقتش شبهى "

يذكر أن الفنان محمد محيى قد طرح آخر ألبوماته الغنائية عام 2008 بعنوان «مظلوم» واقتصر ظهوره الفنى خلال السنوات الماضية على طرح عدد قليل من الأغنيات السينجل، حتى عاد مجدداً فى نهاية العام الماضى عبر أغنية "سهرانين".