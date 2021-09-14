شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى وسليم سحاب من بروفات حفل الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة الكبيرة عفاف راضى بروفات حفلها بدار الأوبرا المصرية المقرر إقامته تزامنًا مع ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى والمقامة بقيادة المايسترو سليم سحاب فى الثامنة مساء الخميس 16 سبتمبر على مسرح النافورة بمشاركة المطربين ياسر سليمان، محمد متولي، رحاب مطاوع وعازف الكمان نادر أنيس.

تحيى عفاف راضى الفاصل الثانى بباقة مختارة من الأعمال التي تعاونت خلالها مع الموسيقار الراحل، أما الفاصل الأول يتغنى خلاله نجوم الأوبرا المشاركين ب الهوي هوايا، خايف مرة أحب، عدوية، طاير يا هوا، العيون السود، ألف ليلة وليلة وموسيقى بعيد عنك.

يشار إلى أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها الحانه للشيخ سيد النقشبندى واشهرها مولاى .