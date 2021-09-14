“عيان”.. وائل جسار يكشف النقاب عن أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان اللبناني وائل جسار، عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “عيان”، وستكون باللهجة المصرية من ألحان محمد يحيى.

وغرّد لمتابعيه عبر “تويتر”، وشوّقهم للعمل الجديد، قائلاً: “‏أغنيتي الجديدة باللهجة المصرية وبعنوان ‎عيان قريباً ‎وائل جسار”.

ويعيش جسار حالياً حالة من النشاط الفني، إذ يستعد لإحياء جولة فنية في كندا، سيحيي خلالها 4 حفلات غنائية، وبعدها سيتوجه إلى مصر لإحياء حفل غنائي.

ويُذكر أنّ جسار كان أول المهنئين للمطربة أصالة على زواجها من الشاعر فائق حسن، وعلّق على صورتهما قائلاً: “ألف مبروك للصديقة ‫أصالة نصري، الله يسعدكم ويحفظكم ويجعلها زيجة العمر إن شاء الله”.