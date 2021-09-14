فن ومشاهير

“عيان”.. وائل جسار يكشف النقاب عن أغنيته الجديدة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان اللبناني وائل جسار، عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “عيان”، وستكون باللهجة المصرية من ألحان محمد يحيى.
وغرّد لمتابعيه عبر “تويتر”، وشوّقهم للعمل الجديد، قائلاً: “‏أغنيتي الجديدة باللهجة المصرية وبعنوان ‎عيان قريباً ‎وائل جسار”.

ويعيش جسار حالياً حالة من النشاط الفني، إذ يستعد لإحياء جولة فنية في كندا، سيحيي خلالها 4 حفلات غنائية، وبعدها سيتوجه إلى مصر لإحياء حفل غنائي.

ويُذكر أنّ جسار كان أول المهنئين للمطربة أصالة على زواجها من الشاعر فائق حسن، وعلّق على صورتهما قائلاً: “ألف مبروك للصديقة ‫أصالة نصري، الله يسعدكم ويحفظكم ويجعلها زيجة العمر إن شاء الله”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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