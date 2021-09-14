لانا دل ري تعتزل مواقع التواصل الاجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت المغنية الشعبية الأميركية لانا دل ري عن اعتزالها وسائل التواصل الاجتماعي وإقفال حساباتها كافة، ابتداءً من يوم الاثنين.

وأشارت دل ري عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” قبل إقفاله، إلى أنها تبدأ مشاريع جديدة في حياتها تتطلب الخصوصية والشفافية الفائقة. لكنها ستستمر في مزاولة عملها وإصدار الموسيقى وكتابة القصائد وغيرها.

وصرّحت دل ري: “في الوقت الحالي، سأجعل دائرتي ضيقة وسأستمر في العمل على تنمية مهارات واهتمامات جديدة”.

وقد يبدو هذا الخبر مريحاً لمن يتابع المغنية منذ بداية مشوارها ويعلم كم كانت محطّ جدلٍ منذ أن ظهرت للمرة الأولى في عام 2010.

وتعرضت لانا دل ري في خلال مسيرتها لاتهامات عدّةٍ من القيام بأعمال مسيئة للثقافة بالإضافة للاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة لذوي البشرة الداكنة ولثقافتهم. ودافعت دل ري عن نفسها ضد هذه الاتهامات بطريقة اعتبرها الكثير عدوانية وغير أخلاقية.