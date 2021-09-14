أحمد فلوكس يثير الجدل برسالة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان أحمد فلوكس رسالة لأحد الأشخاص من دون ذكر اسمه، وقال إنه يتعمّد إفساد حياته، معرباً عن غضبه الشديد من أفعال هذا الشخص مثل محاولته اختراق حساباته على التواصل الاجتماعي وغيرها، مؤكداً أنّ هذه الأفعال لا تعني له شيئاً ولا تهمه.

ونشر صورة، عبر “إنستغرام”، وعلّق: “المخطط الباقي هو الزجّ بأي سيدات على المستهدف حتى يتصوّر ويمسك عليه شيء… جاري اختيار الفتاة التي سترسل له… ومحاولة معرفة كل تفاصيل يوم الفنان من صديقه أو صديق معرفة ما يخفيه… محاولة اختراق كل حساباته، وطبعاً الأعمال اليومية… الغباء هو هو… عموماً هعلمك حاجة جديدة”.

وأضاف: “عندما يقرر الشر الاستمرار في شره… المهم أنا نزّلت هذا الكلام حتى أرسل رسالة، أنه لا داعي للفلوس التي يتم دفعها في الأعمال لأنّ كلها على الفاضي”.