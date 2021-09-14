أنغام تعلن عن أغنية جديدة مع هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت المطربة أنغام عن أغنية جديدة سوف تجمعها مع الفنان تامر عاشور خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أنّها من جمهوره.

وأضافت: “تامر عاشور فنان مطرب، ملحن، موسيقي، ومصور شاطر جداً، وسعيدة بالحفل الذي جمعنا في السعودية، وبالنسبة إلي من أقوى الحفلات”.

وكانت أنغام قد طرحت في حزيران (يونيو) الماضي أغنية بعنوان “أنا بعته كتير”، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع طارق مدكور.

وقدمت منذ نحو 3 أسابيع أحدث أغانيها بعنوان “ونفضل نرقص”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وحققت نحو مليوني مشاهدة عبر “يوتيوب”.