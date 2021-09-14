كانييه ويست يلغي متابعة كيم كارداشيان على “انستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغى مغني الراب الأميركي كانييه ويست متابعة زوجته التي انفصل عنها كيم كارداشيان على تطبيق “انستغرام”، إلى جانب حذفه جميع منشوراته ما عدا فيديو ألبومه الجديد.

ويتابع ويست حالياً على حسابه 14 شخصاً فقط، من بينهم المؤثرة ياسجولز والموسيقي جاستن لابوي ومغني الراب فونز بيتلي.

وقامت الحسابات الأربعة عشر، إلى جانب ويست، بتوحيد صورهم. فوضعوا صورة سوداء مشابهة لصورة غلاف ألبوم كانييه ويست الجديد “دوندا” Donda.

وأطلق ويست في شهر آب (أغسطس) الماضي، ألبومه العاشر “دوندا” الذي تضمّن الكثير من الإشارات إلى علاقته مع زوجته المنفصل عنها. كما لمّح مغني الراب في أغنيته “هوريكان” عن خيانته لها بعد أن أنجبا أول طفلين. وجاء في كلمات الأغنية: “ها أنا أخرج مع امرأةٍ جديدة… ما زلت أعبث بعد إنجاب طفلين”.

وصرّح مصدر لمجلة “بيبول” People في بداية شهر أيلول (سبتمبر): “قام كانييه بأمورٍ عدّة خلال زواجه وهو يندم عليها. لم يكن دائماً الزوج المثالي. كما أنه يعلم بأنّه جرح كيم لكنه لن يتوقف عن حبها”.

وبدأ ويست وكارداشيان المواعدة في عام 2012 ثم تزوجا في عام 2014. وفي شهر شباط (فبراير) من هذه السنة، باشر الثنائي إجراءات الطلاق بعد مرورهما بأحداث صاخبة، من بينها ترشح ويست للانتخابات الرئاسية وفشله.