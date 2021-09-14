تركي آل الشيخ يكشف عن غلاف روايته “تشيللو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن غلاف روايته الجديدة التي تحمل اسم “تشيللو”، مبيناً أنه سينافس بها في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وشارك معالي المستشار تركي آل الشيخ غلاف الرواية، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إذ دون عليه أنه منشور عن دار السلاسل في الكويت، متمنياً أن تنال الرواية إعجاب محبيه في أول عمل أدبي له.

وكتب تركي آل الشيخ، قائلاً: “‏النسخة الأولى من طباعة الرواية.. ستكون متوفرة في معرض الرياض للكتاب إن شاء الله.. تجربة جديدة استمتعت بها ويارب تعجبكم”.

وحرص عدد كبير من محبيه، من نجوم الفن والشخصيات المعروفة، على تهنئته.

وكان قد أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، في وقت سابق، عن تحويل الرواية إلى فيلمٍ سينمائي خلال الفترة المقبلة، فكتب قائلاً إنها ستتحول إلى فيلم سينمائي قريباً.