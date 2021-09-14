أحمد سعد: “زوجتي وش السعد عليا.. ونفسيتي تتأثر من شتيمة الناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر المطرب المصري، أحمد سعد، عن استيائه الشديد من الانتقادات اللاذعة، التي تعرض لها على مواقع “السوشيال ميديا”، خلال الفترة الماضية.

وقال سعد، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”: “الناس على السوشيال ميديا بتشتمني 24 ساعة، حتى إنهم يتعاملون معي مثل المضاد الحيوي كل 12 ساعة تشتمني، وحاولت اكتساب رضاهم من خلال نشر مقطع صوتي لي وأنا أقرأ القرآن الكريم، ولكن أيضاً انتقدوني، كذلك حدثت نفس الانتقادات على صور كتب كتابي، فاقتنعت بأن العيب ليس فيَّ بل فيهم”.

وتابع قائلاً: “نفسيتي بتتأثر جداً من شتيمة الناس وانتقادهم لي، لذلك قررت الابتعاد عن قراءة التعليقات على منشوراتي بالسوشيال ميديا، واقتصرت على مقابلة جمهوري، والتعرف إلى آرائه من خلال الحفلات الغنائية فقط”.

وأضاف سعد أنه يستعد لطرح “ديو” غنائي بعنوان “ع الدوغري”، مع المطرب مصطفى حجاج، متابعاً: “أشعر بالفخر والسعادة بالتعاون معه في هذه الأغنية، لأنني أحبه على المستوى الشخصي والفني، ومن المقرر طرحها قريباً”.

وأشار المطرب المصري: “زوجتي وش السعد عليا، فمنذ أن تعرفت إليها حققت نجاحات كثيرة، وحصلت على عدد كبير من التكريمات”.

واختتم حديثه، قائلاً: “لم أتمكن من إقامة شهر عسل لأنني ملتزم بحجوزات حفلات زفاف، وسأنتهي منها قريباً وأسافر مع زوجتي لقضاء شهر العسل”.