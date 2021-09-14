حملة “عن الحب” بمشاركة بيونسيه وجاي-زي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: أطلقت Tiffany & Co حملتها الجديدة بعنوان “عن الحب” وبمشاركة الثنائي الأميركي الشهير بيونسيه وجاي-زي. وتتضمن الحملة فيلماً من إخراج إيمانويل أدجي، مع الأداء الموسيقي للأغنية الكلاسيكية موون ريفر، حيث تمّ إعادة تقديم الموسيقى الأيقونية، التي اشتهرت في فيلم فطور عند تيفاني عام 1961، بصوت بيونسيه وبكاميرا سوبر8 لجاي-زي.

وتظهر بيونسيه في الفيلم متألقة بتشكيلة مذهلة من المجوهرات المرصعة بقطع الألماس، بما فيها ألماسة تيفاني التي تعد أبرز اكتشافات القرن التاسع عشر من الأحجار الكريمة، ورمزاً عريقاً من رموز العلامة. وتستعرض الحملة أيضاً قطعاً من تشكيلة Jean Schlumberger ومن تشكيلة Tiffany T، حيث يتألق جاي-زي بدبوس Bird on a Rock الشهير من تشكيلة Jean Schlumberger والذي أعادت العلامة صياغته بحلة جديدة في أزرار الأكمام الفريدة. ولطالما استأثرت منتجات تشكيلة Jean Schlumberger بتفضيل أفراد المجتمع المخملي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ولا زالت إبداعات هذا المصمم الاستثنائي حاضرة في أحد أيقونات العلامة في العصر الحديث احتفاءً بهذا الإرث.



وتم تصوير الفيلم في أوروم هاوس في لوس أنجلوس، حيث تتداخل ملامح الذكريات في مشاهد سينمائية حالمة. ويحمل المنزل توقيع المهندس المعماري زولتان بالي، حيث يمتد على ثلاثة طوابق بمساحة 18800 قدم مربع وسط المناظر الطبيعية في بيل أير وتم اختياره شخصياً من قبل عائلة ذا كارترز.

وتأتي الحملة ثمرة التعاون المميز والرؤية المشتركة بين عائلة ذا كارترز وعلامة Tiffany & Co، حيث يتميز الفيلم بطابعه التجريدي الذي يعكس جاذبية كارترز عبر لحظات من الشغف والشاعرية، ليروي حكاية من الشوق واللقاء تتجاوز حدود الزمان والمكان.

وفي إطار تعاونها مع ذا كارترز، أعلنت Tiffany & Coعن تفاصيل برنامج منحة “عن الحب” بالتعاون مع مؤسستي BeyGOOD وShawn Carter، حيث ستقدم العلامة مبلغ 2 مليون دولار أميركي لصالح المنح الدراسية في جامعات وكليات السود التاريخية في اختصاصات الفنون والدراسات الإبداعية. وسيتم تقديم المنحة التي تحمل اسم “عن الحب” لخمس مؤسسات تعليمية خاصة وحكومية محددة وهي: جامعة لينكولن في ولاية بنسلفانيا وجامعة ولاية نورفولك في فرجينيا وكلية بينيت في ولاية كارولاينا الشمالية وجامعة أركنساس في مدينة باين بلاف وجامعة سنترال الحكومية في ولاية أوهايو.