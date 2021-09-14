أروى تشوق متابعيها لعمل غنائي جديد لها في بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة اليمنية المقيمة في لبنان، أروى، جمهورها بتحضير أغنيتها الجديدة التي لم تكشف عن اسمها، لكنها ذكرت مكان تصويرها لتكون في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت أروى، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقود السيارة، إذ بدت في منتهى السعادة، و”تدندن” ببعض الأغاني، وتطمئن على جمهورها، وتسأل عن أحوالهم.

وقالت أروى، في الفيديو: “أنا الحمد لله سعيدة كثيراً، لأني الآن أقوم بتصوير عمل جديد في مدينة بيروت، ولن أكشف عن اسمه الآن، وبإذن الله سوف تتحسن الأوضاع في بيروت”.

في السياق، هنأت المطربة اليمنية الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، لتوليه منصب وزير الإعلام في دولة لبنان، وقالت: “أجمل شيء حدث هو حصول الإعلامي جورج قرداحي على منصب الوزير، والله إنه أضاف للمنصب، حقاً إنه شخصية ذكية ومتطورة ومبدعة، وخلوق ومحترم، وسوف يكون جديراً بوزارة الإعلام”.

وكان فيديو كليب أغنية “بديت تخون” هو آخر أعمال الفنانة أروى، إذ طرحته باللهجة الخليجية، وهو من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان السيف، وتوزيع زيد نديم.

وتجسد أروى في كلمات الأغنية مواجهة المرأة للخيانة، فيما تم تصوير الكليب بطريقة درامية تناسب موضوع الأغنية وكلماتها، وهو من إخراج لطف الله حاموش.