شكرا لقرائتكم خاص ما الحدث الضخم الذي تحضر له ديانا حداد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت الفنانة ديانا حداد فيديو كليب "عشق ضميان" وهي أغنية سعودية اللهجة واللون والإيقاع، شاركتها فيها شاعرة الأغنية نهى نبيل والممثلة غدير السبتي (هما من الجنسية الكويتية) والممثلة شيلاء سبت (من البحرين) وعارضة الأزياء مودل روز (سعودية الجنسية)، واليوتيوبر نور ستارز (سورية الجنسية) وكانت تجمعها أصلاً صداقة معهن.

وصرّحت ديانا حداد في دردشة مع العربية.نت أن "الهدف من وراء هذا الفيديو كليب هو زرع الفرح والبسمة والبهجة لدى الناس، فالفن ليس عرضاً للمشاكل، صوّرت الأغنية بطريقة (مهضومة) وبسيطة، واجتمعنا فيها بشكل راقٍ وجميل فجاء العمل متميزاً ومختلفاً".

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وللإشارة فإن الأغنية من ألحان فايز السعيد، ومن إخراج نهلة الفهد.

ولفتت الفنانة اللبنانية إلى أن فكرة الغناء باللهجة السعودية تلازمها دائماً، وهي تحبّذ هذا اللون الغنائي، وقد سبق وغنت عدة أغان سعودية من بينها "من غبت"، "يا صغيّر" و"قاسي"، بالإضافة إلى أغنيات سعودية متنوعة المواضيع تعاونت فيها مع الموسيقار طلال.

تابعت في ذات السياق أنها تستعد لإصدار أعمال فنية جديدة، وهناك تعاون مع شعراء وملحنين سعوديين تتشرّف في التعامل معهم، كما تُحضر لحدث "ضخم" جداً ولمشاريع جديدة تتحدث عنها في حينها.

وقدمت أيضاً أغنية مغربية "سالت الحكاية" كشارة للمسلسل المغربي "سلامات أبو البنات" الجزء الثالث، تضمنت كلاماً ولحناً جميلين "ولو أن التيتر كان حزيناً على حد قولها".

تعتبر حداد أنها أصبحت فنانة و"نجمة" من نجوم الصف الأول، ولطالما كانت تحلم بالفن والنجاح منذ الصغر وتسعى إليه دائماً ، وحققته بمجهودها وتعبها وبفضل فريق العمل والأشخاص الذين تعبوا معها وبفضل ملحنين وشعراء، وهي حصدت من خلال مشوارها الفني أيضاً نجاحات وشهرة، لكن الأهم يبقى الاحترام المتبادل والمحبة بينها وبين الجمهور، كما قالت.