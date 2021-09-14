شكرا لقرائتكم خبر عن ووبى جولدبرج بإطلالة تشبه "الجرس" فى حفل Met Gala 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت جريدة ديلى ميل إطلالة النجمة ووبي جولدبرج بأنها مستوحاة من "الجرس"، حيث ارتدت فستانا من نحو 6 طبقات وهو ما جعلها تشبه "الجرس".

وعاد حفل ميت جالا Met Gala إلى نيويورك بطريقة مذهلة، فجر اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام لمدة عام بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، وانطلق عشاق الموضة والنجوم بإطلالات جريئة وجميلة وبعضها غريب، حيث احتفلوا في دائرة الضوء على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان للفنون، وحضر العديد من النجوم على رأسهم جينيفر لوبيز، وكيم كارداشيان ، وكيندال جينر ، وميجان فوكس، وبيلي إيليش.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الأمسية في أمريكا مليئة بإطلالات الموضة المتنوعة، وشهد الحدث مجموعة قوية من المشاهير الجدد مثل الممثل تيموثي شالاميت، والموسيقي بيلي، والشاعرة أماندا جورمان، ونجمة التنس نعومي أوساكا.

كانت أبرز الإطلالات في حفل ميت جالا من نصيب تيموثي شالاميت، وتألق النجوم أثناء التقاط الصور على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان.

يستضيف الحفل كل من كيكي بالمر وإيلانا جليزر، واختير موضوع الحفل هذا العام للاحتفاء بالموضة الأمريكية، وتميل الملابس إلى الألوان الزاهية والزي الرسمي.